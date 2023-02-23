За год войны россия выпустила по Украине почти 5 тысяч ракет — Генштаб

Война в Украине длится почти год, и за это время россия предприняла множество усилий, чтобы разрушить территориальную целостность соседнего государства и поработить его народ.

Российская федерация* за весь год войны выпустила около пяти тысяч ракет по территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, информирует Радио Свобода.

Сообщается, что всего было совершено около пяти тысяч ракетных и почти 3,5 тысячи авиационных ударов. Кроме того, по информации из Генштаба Украины, захватчики нанесли почти 1,1 тысячи ударов с применением беспилотных летательных аппаратов, в том числе с применением иранских ударных дронов «Shahed 136».

Чиновник также подчеркнул, что из-за начала «высокоточного ракетного голодания» российские войска в который раз используют противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, так называемые «убийц авианосцев», для уничтожения жилых домов украинцев.

Ранее «Курсор» информировал, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров. На данный момент решить конфликт можно дипломатическим путем невозможно.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Армия агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении. Сообщается, что вооруженные формирования россии будут пытаться наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!