За последние десятилетия в мире удвоилось количество людей с высоким давлением — ученые

Количество больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом. И рост этого числа продолжается.

Международная группа исследователей изучила данные 1201 обширного исследования о распространенности гипертонической болезни в 184 странах мира. Ученые использовали математическое моделирование, чтобы оценить распространенность болезни в разных странах и часть людей, которые получают необходимое им лечение.

Об этом пишет The Lancet.

Ученые выяснили, что количество больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом. От нее страдают до 626 миллионов женщин и 652 миллиона мужчин. Такое увеличение произошло во многом благодаря росту численности населения и увеличению количества пожилых людей. В то же время доля гипертоников среди людей 30 – 79 лет почти не изменилась – их остается около трети.

При этом изменилось распределение заболеваемости в мире: оно снизилось в богатых странах, но увеличилось или осталось неизменным в странах с низким и средним уровнем дохода.