За последние десятилетия в мире удвоилось количество людей с высоким давлением — ученые

Об этом пишет The Lancet.
Ученые выяснили, что количество больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом. От нее страдают до 626 миллионов женщин и 652 миллиона мужчин. Такое увеличение произошло во многом благодаря росту численности населения и увеличению количества пожилых людей. В то же время доля гипертоников среди людей 30 – 79 лет почти не изменилась – их остается около трети.
При этом изменилось распределение заболеваемости в мире: оно снизилось в богатых странах, но увеличилось или осталось неизменным в странах с низким и средним уровнем дохода.
Меньше всего гипертоников, как оказалось, в Канаде и Перу (менее четверти взрослого населения). Наибольшее количество мужчин с высоким артериальным давлением оказалось в Аргентине и Таджикистане, женщин – в Парагвае и Тувалу (свыше половины).
При этом в мире около половины людей с гипертонией (41% женщин и 51% мужчин) не знают о своей болезни, большая часть не получают лечения.
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