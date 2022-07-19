За премьерское кресло в Великобритании будут бороться три кандидата

В Великобритании состоялся четвертый тур голосования за будущего лидера Консервативной партии, теперь кандидатов осталось трое.

В Великобритании продолжается борьба за пост премьер-министра. Сегодня, 19 июля, состоялся четвертый тур голосования и гонку покинула экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, набравшая наименьшее количество голосов.

Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Известно, что за кресло премьер-министра Великобритании теперь соревнуются трое кандидатов:

младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (92 голоса, было 82);

бывший министр финансов Риши Сунак (118, было 115);

министр иностранных дел Лиз Трасс (86, было 71).

В среду, 20 июля, пройдет последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста. А в четверг, 21 июля, британский парламент уходит на каникулы. Нового лидера должны объявить 5 сентября. До этого времени члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте.

«Курсор» писал ранее, что 7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке и отметил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый лидер.

Еще мы писали, что по словам бывшего главы МИД Владимира Огрызко, к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть причастна россия*, так как в Лондоне есть российское лобби.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!