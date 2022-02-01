В США за январь у детей было обнаружено 3,5 млн случаев заражения вирусом COVID-19

Число случаев заболевания среди детей в США значительно повысилось во время вспышки штамма Омикрон и в январе 2022 составило 3,5 миллиона случаев заражения.
Об этом говорится в последнем отчете Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц.
Согласно отчету, более 11,4 млн детей в стране сдали положительный тест на COVID-19 с начала пандемии.
При этом только за последние две недели было зафиксировано почти два милллиона новых случаев.
За неделю, закончившуюся 27 января, в стране было зафиксировано более 808 тыс. дополнительных случаев заболевания детей COVID-19, сообщили в AAP, добавив, что случаи заболевания детей на этой неделе оставались на «чрезвычайно высоком уровне», что в три раза превышает пиковый уровень всплеска во время дельта-штамма в 2021 году.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы.
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