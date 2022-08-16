«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя

Удар возле Джанкоя временно «положил» всю логистику военных грузов российских оккупантов на Крымском полуострове, пишут СМИ.

В открытом доступе уже появилась информация о том, что оккупационная администрация временно оккупированного Крыма приказала прекратить движение поездов, в том числе пассажирских, из-за повреждения путей, которое произошло в результате «хлопка» на складе боеприпасов в Джанкое.



Пассажиров из поездов будут высаживать на станции «Владиславовка» в 100 км от самого Джанкоя.

Известно, что перебрасывать свою технику и вооружение по железной дороге по оккупированному Крыму россияне могут только через железнодорожный узел в Джанкое.

Более того, железнодорожная линия «Джанкой-Владиславовка» — это одна из двух «входных горловин», ведущих к «Крымскому мосту». Точнее, его «железнодорожной» части, которая необходима россиянам для перебрасывания ОБТ в больших количествах.

Селитра в Джанкое разгорелась не на шутку pic.twitter.com/itr3FZuvUg — Денис Казанський (@den_kazansky) August 16, 2022

Defence Express пишет, что теоретически у россиян остается альтернатива гнать эшелоны через узел в Симферополе, но и тогда нужно проезжать через уже «непроездной» Джанкой. И похоже, дело не только в поврежденных путях, но и в том, что «хлопок» в Джанкое «положил» местную электроподстанцию, которая могла в том числе давать ток на тамошнюю железную дорогу.

Таким образом, эксперты военного портала преполагают, что сегодняшний «хлопок» для оккупантов в Джанкое оказался настолько мощным, что задел даже «Крымский мост».

Напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.