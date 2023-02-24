Загадочный шар в Японии: Власти пытаются выяснить его происхождение

Жители японского прибрежного города Хамамацу были озадачены большим железным шаром, выброшенным на местный пляж.
Об этом сообщают СМИ.
Специалисты провели рентгеновское исследование и выяснили, что шар полый изнутри. Хотя власти исключили, что шар может содержать взрывное устройство, но они по-прежнему не могут понять происхождение этого объекта.
В то время, когда шар выбросило на берег, подозревали, что это мина или шпионское устройство из Китая или Северной Кореи. На место прибыли специалисты, чтобы изучить объект.
Снимки объекта были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.
Сообщается, что найденный шар покрыт ржавчиной, имеет выступающую часть, которую можно использовать в качестве крепления.
Ранее Курсор писал, что в Японии выбросило на пляж загадочный гигантский шар: власти встревожены. Шар вызвал шквал внимания в СМИ.