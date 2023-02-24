Загадочный шар в Японии: Власти пытаются выяснить его происхождение

11:30, Сегодня
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Фото: Pixabay

Загадочный объект недавно выбросило на берег Японии.

Жители японского прибрежного города Хамамацу были озадачены большим железным шаром, выброшенным на местный пляж.

Об этом сообщают СМИ.

Специалисты провели рентгеновское исследование и выяснили, что шар полый изнутри. Хотя власти исключили, что шар может содержать взрывное устройство, но они по-прежнему не могут понять происхождение этого объекта.

В то время, когда шар выбросило на берег, подозревали, что это мина или шпионское устройство из Китая или Северной Кореи. На место прибыли специалисты, чтобы изучить объект.

Снимки объекта были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Сообщается, что найденный шар покрыт ржавчиной, имеет выступающую часть, которую можно использовать в качестве крепления.

Ранее Курсор писал, что в Японии выбросило на пляж загадочный гигантский шар: власти встревожены. Шар вызвал шквал внимания в СМИ.

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