Загадочный шар в Японии: Власти пытаются выяснить его происхождение

Загадочный объект недавно выбросило на берег Японии.

Жители японского прибрежного города Хамамацу были озадачены большим железным шаром, выброшенным на местный пляж.

Об этом сообщают СМИ.

Специалисты провели рентгеновское исследование и выяснили, что шар полый изнутри. Хотя власти исключили, что шар может содержать взрывное устройство, но они по-прежнему не могут понять происхождение этого объекта.

В то время, когда шар выбросило на берег, подозревали, что это мина или шпионское устройство из Китая или Северной Кореи. На место прибыли специалисты, чтобы изучить объект.

Снимки объекта были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Сообщается, что найденный шар покрыт ржавчиной, имеет выступающую часть, которую можно использовать в качестве крепления.

Ранее Курсор писал, что в Японии выбросило на пляж загадочный гигантский шар: власти встревожены. Шар вызвал шквал внимания в СМИ.