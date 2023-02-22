В Японии загадочный гигантский шар выбросило на пляж: власти встревожены

Жители и власти Японии сбиты с толку таинственным железным шаром, выброшенным на местный пляж. Чиновники опечатали пляж, чтобы исследовать шар неизвестного происхождения.

Согласно сообщению Asahi News, о загадочном шаре сообщил местный житель Хамамацу, южного прибрежного города примерно в 155 милях от Токио, который позвонил в полицию незадолго до 9 утра и сказал, что «большой круглый объект был выброшен на пляж».

A mysterious ball found on a beach in #Hamamatsu, #Japan on Monday, the police are concerned that the object may be some kind of sea mine, according to local media. The ball measures around 1.5 meters in diameter and may be made of iron,its surface seems rusty. pic.twitter.com/n9tRn0InEz — S a m  (@cheguwera) February 21, 2023

По сообщениям местных СМИ, шар имеет диаметр около 1,5 метра. Власти опасаются, что это может быть шальная мина, но версию отклонили после того, как эксперты использовали рентгеновские технологии для исследования внутренней части объекта и обнаружили, что он полый, сообщает The Guardian.

Этот шар вызвал шквал внимания в СМИ после того, как США сбили китайский воздушный шар-шпион.

Фотографии с шаром отправлены в японские силы самообороны и береговую охрану для дальнейшего изучения.

Читайте также: в британской разведке объяснили, зачем рф запускает над Украиной воздушные шары.

Еще мы писали, что Камала Харрис рассказала, для чего использовался китайский аэростат, сбитый над США.