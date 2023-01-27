«Закачивают оружие в нацистский режим»: в рф выступили с новыми обвинениями в адрес Запада

Официальный представитель МИД россии мария захарова* заявила в пятницу, что решения об отправке в Украину танков «Леопард-2» и «Абрамс» доказывают, что Запад хочет не дипломатического решения конфликта в Украине, а его эскалации.

«Главная их задача — нанести россии стратегическое поражение. Для достижения этой цели США и их союзники продолжают закачивать оружие в нацистский киевский режим, [и] ради этого они готовы пожертвовать всей Украиной [.. .] Никто в Вашингтоне и Брюсселе не заботится об интересах людей. Зеленскому вообще наплевать на людей», — заявила она прессе.

Ее замечания прозвучали после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), что ее страна и ее союзники находятся в состоянии войны с россией. Тем временем Европейский союз настаивает на том , что Запад посылает Украине оружие только для того, чтобы помочь ей защитить себя, а не для эскалации напряженности.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.