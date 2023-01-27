В россии заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций россии* заблокировала доступ к официальным сайтам Центрального разведывательного управления США, Федерального бюро расследований и ресурсу Госдепартамента США для контрразведки и борьбы с терроризмом.

Об этом сообщается на сайте российского ведомтсва.

говорят опубликованные в пятницу, 27 января, данные российского ведомства.

В частности, доступ ограничен по запросам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР) и rewardsforjustice.net (платформа Госдепа).

«Роскомнадзор» не указывает, кто распорядился заблокировать ресурсы. Тем не менее в комментарии агентству «Интерфакс» ведомство объяснило, что доступ к сайтам закрыт «за распространение фейков», а также «дискредитацию вс рф».

Срок блокировки сайтов не уточняется.

Как сообщал Курсор, политический блок администрации президента российской федерации подготовил методичку для государственных и провластных СМИ о том, как именно нужно подводить итоги 2022 года.

В разделе «Главное» авторы рекомендуют в очередной раз подчеркнуть, что владимир путин, отправив войска в Украину, «принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию россии». В методичке говорится, что западные страны готовились к атаке на россию с 2014 года и собирались «разделить и покорить русский народ».

«Спецоперацию» россии в Украине авторы текста называют «успешной», а в качестве подтверждения этому рассуждают о «защите россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности».

Также Курсор писал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!