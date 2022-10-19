«Закройте окна»: электростанция в Ливане вызывает опасения по поводу рака

Потеряв четырех родственников из-за респираторного заболевания, Зейна Матар бежала из своего родного города к северу от столицы Ливана, где, по ее словам, разрушающаяся электростанция вырабатывает мало электроэнергии, но очень смертоносно загрязняет окружающую среду.

Густой черный дым иногда валит из красно-белых труб завода, оставляя серую дымку в воздухе над промышленным районом Зук Микаэль, где токсины остаются в ловушке близлежащей горной цепи.

Зейна, 40 лет, говорит, что потеряла свою младшую сестру и двоюродного брата из-за легочного фиброза, а два ее дяди умерли от рака легких несколькими годами ранее.

Все они жили рядом с заводом, где, по мнению экспертов и местных жителей, загрязненный воздух означает, что у людей больше шансов заболеть раком и респираторными заболеваниями, чем где-либо еще в раздираемой кризисом стране.

«Мы можем умереть завтра», — сказала Зейна, которая переехала на юг Ливана, чтобы избежать выбросов завода.

Исследование Гринпис показало, что район вокруг Джунии занимает пятое место в арабском мире и 23-е место в мире по городам, наиболее загрязненным диоксидом азота, опасным загрязнителем, выделяемым при сжигании топлива.

В исследовании экологической группы, проведенном в 2018 году, в качестве основных причин загрязнения были выделены завод Зук Микаэля, построенный в 1940-х годах, а также автомобили на оживленной автомагистрали и частные генераторы электроэнергии.

По ее словам, стены балконов Зейны в ее старом доме в Зук Микаэле почернели от дыма, а белье, которое она вывешивала снаружи, может быть повреждено токсичными химическими веществами, исходящими от завода.

«Всякий раз, когда они заправляли станцию ​​мазутом, мы закрывали окна, — сказала Зейна. — Запах невыносимый».

Экономика Ливана находится в состоянии свободного падения с тех пор, как в конце 2019 года разразился финансовый кризис, и власти теперь едва могут позволить себе более часа электричества в день.

Завод в Зук Микаэле, один из крупнейших в стране, сейчас работает на минимальной мощности, когда вообще работает, но его выбросы по-прежнему вызывают высокий уровень легочных заболеваний, предупреждают эксперты.

Среди них Пол Махлуф, пульмонолог из больницы Нотр-Дам-дю-Либан в Джунии, который сказал, что покинул свою местную квартиру, заметив рост респираторных заболеваний среди пациентов.

В 2014 году он обнаружил, что количество заболеваний легких у пациентов, живущих рядом с заводом, увеличилось на три процента по сравнению с предыдущим годом, а ежегодный рост, по его оценкам, теперь удвоился.

«Когда я увидел результаты, я ушел оттуда, — сказал он. — Я бежал».

Махлуф в основном винит в этом тип топлива, сжигаемого на заводе в Зук Микаэле, который, по его словам, богат сульфидом и оксидом азота — канцерогенными химическими веществами, поражающими дыхательную систему и кожу.

По его словам, проблему усугубляет тот факт, что приморский завод расположен на небольшой высоте, а густой дым скапливается в густонаселенном районе близлежащих гор, возвышающихся над Средиземным морем.

В прошлом месяце в Интернете разошлись фотографии густого черного дыма, снова поднимающегося с завода в Зуке, когда он сжигал низкокачественное мазут для производства электроэнергии всего за один час в тот день.

Министерство энергетики заявило, что завод был вынужден использовать тяжелое топливо, чтобы «продолжать снабжать электричеством аэропорт, больницы и другие жизненно важные учреждения».

С тех пор завод в основном работал ночью.

«Большинство жителей хотят, чтобы электростанции закрылись», — сказал он.

Депутат Нажат Салиба, атмосферный химик, сказала, что у жителей района Зука по крайней мере в семь раз больше шансов заболеть раком, чем у жителей Бейрута, ссылаясь на исследование 2018 года, которое она помогла составить для Американского университета Бейрута.

Она сказала, что мазут, который он использует, выделяет вредные химические вещества. «Решение состоит в том, чтобы импортировать качественный мазут и газ», — сказала она, добавив, однако, что Ливан не может позволить себе эти виды топлива.

«Сегодня у нас есть два варианта, — сказала она. — Выключить свет в аэропорту и в больницах или сидеть под черной тучей в Зуке».

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