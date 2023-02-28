В украинской разведке рассказали про готовность рф к «войне на десятилетие»

Российская федерация*, начиная против Украины полномасштабную войну, не ожидала такого сопротивление и не догадывалась, к каким последствиям это приведет. Сейчас же в кремле не могут однозначно определиться, стоили ли продолжать военный конфликт такого масштаба, многие начали осознавать, что не все идет по плану.

Об этом сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию «Голос Америки».

По его словам, «верхушка» кремля не может прийти к единогласному решению, поскольку часть поддерживает войну против Украины, а вторая часть ждет, когда это все наконец-то завершится. И у людей, которые призывают «идти до конца» просто присутствует банальный страх ответственности. А вторая группа людей просто выжидает, когда ситуация измениться, потому что артикулировать проигрышем нельзя, ведь это серьезно навредить путинскому режиму.

Буданов считает, что российская федерация не готова к «войне на десятилетие», потому что не обладает большим количеством ресурсов, и это в кремле прекрасно понимают.

Более того, по прогнозам главы украинской разведки, многое будет зависеть от следующих трех месяцев на поле боя, там будут наблюдаться активные действия.

«Курсор» писал ранее, что прошел год с начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, и несмотря на неутешительные прогнозы в начале войны, ВСУ продемонстрировали всему миру, что не готовы сдаваться, а будут делать все возможное, чтобы прогнать захватчиков и освободить свои земли. В украинской разведке отметили, что поможет ВСУ переломить ход войны.

Еще мы писали, что по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война против россии должна была начаться еще в 2021 году, но тогда путина остановили международные дипломатические усилия.

Напомним, что на днях президент российской федерации владимир путин сделал новое обращение, в котором обвинил Запад в желании уничтожить их государство и заявил, что страна приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). Аналитики ISW объяснили, с чем может быть связано такое решение.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!