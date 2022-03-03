Запасы обогащенного урана в Иране увеличились за последний квартал

Согласно отчету ООН, запасы обогащенного урана в Иране увеличились за последний квартал, поскольку Иран продвигал вперед свою ядерную программу.

Запасы обогащенного урана в Иране увеличились за последний квартал, поскольку Иран продвигал вперед свою ядерную программу, а количество почти удвоилось, как показал отчет ООН по ядерному надзору, опубликованный в четверг.

Иранские запасы гексафторида урана, сырья для центрифуг и машин для обогащения урана, включают 33,2 кг урана, обогащенного до 60% чистоты, что на 15,5 кг больше. Для изготовления атомной бомбы требуется около 25 кг оружейного урана чистотой около 90%.

«Курсор» писал о том, что Иран считает, что маневрирующие ракеты беспилотники ускользнут от ПВО. Исламская Республика стремится улучшить свои ракетные и беспилотные возможности, чтобы задействовать новейшие технологии России и Китая и научиться обходить новейшие системы противовоздушной обороны.

Также мы ранее писали, что Иран может получить выгоду от украинского кризиса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.