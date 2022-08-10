Запуск «шпионского» спутника в россии: Иран дерзко ответил США

Иран назвал заявления США о том, что их новый спутник предназначен для шпионажа, «ребячеством».

Иран отвергает как «ребячество» заявления США о том, что иранский спутник, запущенный россией*, предназначен для шпионажа.

Спутник под названием «Хайям» был запущен вчера в космос на ракете «Союз-2.1б» с подконтрольного россии космодрома Байконур в соседнем Казахстане.

Отвечая на запуск, Вашингтон заявил, что растущее сотрудничество рф с Ираном следует рассматривать как «серьезную угрозу».

«Нам известны сообщения о том, что россия запустила спутник со значительными шпионскими возможностями в интересах Ирана», — заявил представитель Госдепартамента США.

Глава космического агентства Ирана Хасан Салари сказал журналистам, что обвинения в шпионаже «в основном ребяческие».

«Иногда некоторые комментарии делаются для разжигания напряженности; говорить, что мы хотим шпионить со спутником «Хайям»… в общем-то ребячество, — сказал он. — Спутник Хайям полностью спроектирован и построен для удовлетворения потребностей страны в кризисном и городском управлении, природных ресурсах, шахтах, сельском хозяйстве и так далее».

Как ранее писал Курсор, Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!