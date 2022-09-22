Украина вернула из плена часть защитников Мариуполя: эмоциональные кадры

Украина 21 сентября 2022 года провела несколько обменов с рф* и освободила в общей сложности 215 пленных, из которых 124 – офицеры.
Среди освобожденных немало защитников Мариуполя, в том числе 108 бойцов «Азова».
Из этих 215 – 10 иностранцев и пять украинских командиров.
На свободу вышли командиры «Азова» Денис «Редис» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламарь, Олег Хоменко,командир 36-й бригады — Сергей «Волына» Волынский, и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега. Они будут до конца войны оставаться на территории Турции под гарантии Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время прямого включения из Стамбула Редис, Волына, Калина и Денис Шлега обратились с коротким приветствием к украинскому народу.
Также стало известно об увольнении других известных защитников Мариуполя. В частности, на фото старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов.
Удалось освободить парамедика «Азова» Екатерину «Пташку» Полищук, которая стала известной после того, как в сеть опубликовали ее пение во время обороны Азовстали.
Также на свободу вышел руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и пресс-офицер «Азова» Дмитрий «Орест» Козицкий.
Полный список освобожденных героев опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Обмен проходил в Черниговской области. Освобожденных украинцев привезли автобусами с территории Беларуси.
За украинских воинов, как заявил и. о. главы СБУ Малюк, россиянам отдали подозреваемого в госизмене экс-нардепа и кума путина Виктора Медведчука и российских военнопленных. По словам Зеленского, Украина была готова обменять на Медведчука даже одного азовца.
Параллельно с этим обменом в Саудовскую Аравию сегодня прибыли 10 пленных иностранцев, которых оккупанты захватили на территории Украины. Саудовское агентство прессы (SPA) сообщило: «Принц-преемник Саудовской Аравии поддерживал прямой контакт с кремлем и украинской стороной в рамках соглашения по освобождению пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев». Эту информацию также подтвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Ранее «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!