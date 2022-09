Украина вернула из плена часть защитников Мариуполя: эмоциональные кадры

«Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець — той здобуває світ»

Україна провела обмін полоненими — додому повернулися захисники «Азовсталі». Серед них Катерина Поліщук – «Пташка» та Михайло Діанов.

Слава Героям України! pic.twitter.com/2dy3YTpvu6

