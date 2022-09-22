Украина вернула из плена часть защитников Мариуполя: эмоциональные кадры

России в рамках обмена передали Виктора Медведчука. В Украину вернулись 215 военнопленных, среди которых 124 офицера.

Украина 21 сентября 2022 года провела несколько обменов с рф* и освободила в общей сложности 215 пленных, из которых 124 – офицеры.



Среди освобожденных немало защитников Мариуполя, в том числе 108 бойцов «Азова».

Из этих 215 – 10 иностранцев и пять украинских командиров.





На свободу вышли командиры «Азова» Денис «Редис» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламарь, Олег Хоменко,командир 36-й бригады — Сергей «Волына» Волынский, и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега. Они будут до конца войны оставаться на территории Турции под гарантии Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время прямого включения из Стамбула Редис, Волына, Калина и Денис Шлега обратились с коротким приветствием к украинскому народу.

Также стало известно об увольнении других известных защитников Мариуполя. В частности, на фото старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов.

Сьогодні додому повернувся ще один захисник Азовсталі Михайло Діанов. pic.twitter.com/qqyq330DgM — ҐРУНТ (@grntmedia) September 21, 2022

Удалось освободить парамедика «Азова» Екатерину «Пташку» Полищук, которая стала известной после того, как в сеть опубликовали ее пение во время обороны Азовстали.

«Пташка», Катерина Поліщук, на волі. Разом із нею обміняли десятки інших оборонців Маріуполя. Деталі згодом. Радіємо, дякуємо і вітаємо вдома! Джерело фото: Цаплієнко/Телеграм pic.twitter.com/OzaUfgBLUp — Повернись живим (@BackAndAlive) September 21, 2022

«Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець — той здобуває світ» Україна провела обмін полоненими — додому повернулися захисники «Азовсталі». Серед них Катерина Поліщук – «Пташка» та Михайло Діанов. Слава Героям України! pic.twitter.com/2dy3YTpvu6 — Center for Research on the Liberation Movement (@cdvrua) September 21, 2022

Также на свободу вышел руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и пресс-офицер «Азова» Дмитрий «Орест» Козицкий.



Полный список освобожденных героев опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен проходил в Черниговской области. Освобожденных украинцев привезли автобусами с территории Беларуси.

За украинских воинов, как заявил и. о. главы СБУ Малюк, россиянам отдали подозреваемого в госизмене экс-нардепа и кума путина Виктора Медведчука и российских военнопленных. По словам Зеленского, Украина была готова обменять на Медведчука даже одного азовца.



Параллельно с этим обменом в Саудовскую Аравию сегодня прибыли 10 пленных иностранцев, которых оккупанты захватили на территории Украины. Саудовское агентство прессы (SPA) сообщило: «Принц-преемник Саудовской Аравии поддерживал прямой контакт с кремлем и украинской стороной в рамках соглашения по освобождению пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев». Эту информацию также подтвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Ранее «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!