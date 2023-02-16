Начал стрелять в еврея: возле синагоги в Лос-Анджелесе произошел жуткий инцидент

В Лос-Анджелесе стреляли в еврея, когда он покидал утреннюю молитву.

Мужчина, выходивший из синагоги после утренней молитвы в районе Пико-Робертсон в Лос-Анджелесе, где проживает большое количество ультраортодоксов, вчера в среду получил ранения средней степени тяжести, когда по нему открыли огонь.

Джефф Ли, представитель департамента полиции Лос-Анджелеса, рассказал СМИ, что нападавший был азиатского происхождения, и когда еврей подходил к своей машине после молитвы, нападавший остановился на своем авто рядом с ним, дважды выстрелил в него и уехал.

Раввин Йосси Эйлфорт, президент организации «Маган Ам», добавил, что «нападавший был азиатом по происхождению, бородатым мужчиной средних лет». Раненого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, но позже его выписали из больницы.

Читайте также: в Израиле наблюдается всплеск запросов на получение лицензии на огнестрельное оружие.