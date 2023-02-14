В Израиле наблюдается всплеск запросов на получение лицензии на огнестрельное оружие

После недавних террористических атак, которые произошли на территории Израиля, запросы на получение лицензий на огнестрельное оружие увеличились на 400 процентов.
Об этом пишет издание Jpost.
Такие сведения были представлены в ходе обсуждения в Комитете национальной безопасности Отдела лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности. Глава подразделения заявил, что до 2021 года ежегодно подавалось около 10 тысяч заявок, но в 2021 году по итогам операции «Страж стен» их количество увеличилось еще на 10 тысяч. А после волны терактов в марте 2022 года было подано 42 тысячи заявлений.
В ответ председатель комитета депутат Кнессета Цвика Фогель сказал: «Дайте оружие тем, кто живет там, где риск и опасность высоки. Не давайте оружие тому, кто просит».
Кроме того, был создан подкомитет по конфиденциальным и секретным вопросам. В состав этого подкомитета входят Фогель, депутат кнессета от «Ликуда» Моше Саада и депутат кнессета от «Еш Атид» Мерав Бен-Ари.
«Курсор» писал ранее, что экономическая комиссия Кнессета продлила на полгода, до 15 августа 2023 года, запрет на ввоз в страну «мягкой пневматики» («страйкбол»). С соответствующей просьбой в комиссию обратилось министерство экономики, чтобы использовать это время для упорядоченной передачи полномочий на импорт министерству национальной безопасности, возглавляемому Бен-Гвиром.
Еще мы писали, что Итамар Бен Гвир поручил отделу лицензирования огнестрельного оружия предпринять ряд шагов для ускорения выдачи лицензий.
Напомним, что израильская компания Elbit Systems, занимающаяся разработкой и модернизацией различных видов вооружения, презентовала 120-мм турельный миномет Crossbow («Арбалет»).