«Заткнитесь»: сестра Ким Чен Ына дерзко ответила президенту Южной Кореи

Южная Корея предложила Северной помощи в обмен на денуклеаризацию. Там заявили, что «не променяют судьбу страны на пирог».

Южная Корея предложила Северной Корее экономическую помощь в обмен на отказ от ядерной программы. Но там заявили, что «не променяют судьбу страны на пирог».

Об этом пишет BBC.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль еще в мае впервые рассказал о таком плане и в среду, 17 августа, снова повторил свое предложение оказать КНДР экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию. Но в Северной Корее его подвергли критике.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Йо Джон назвала такое предложение абсурдом.

«Никто не променяет свою судьбу на кукурузный пирог», — говорится в ее заявлении.

Самому же президенту Южной Кореи она посоветовала «закрыть рот» и назвала его «незрелым».

В Офисе президента Южной Кореи заявили, что сожалеют из-за таких грубых высказываний со стороны КНДР, но от своего предложения не отказываются.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои ядерные средства сдерживания войны и к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.