Зеленский добивается визита Нетаниягу в Киев: в СМИ узнали новые детали

Президент Украины направил неофициальное приглашение премьер-министру во время встреч с министром иностранных дел и членами Кнессета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил посетившим Израиль официальным лицам, что хотел бы, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил Киев.

Об этом сообщил израильский дипломат The Times of Israel в среду.

Зеленский впервые направил неофициальное приглашение во время встречи на прошлой неделе с министром иностранных дел Эли Коэном. В понедельник он повторил свое приглашение во время часовой дискуссии с Юлием Эдельштейном из «Ликуда» и депутатом Кнессета от партии «Национальное единство» Зеэвом Элькиным, сообщил израильский чиновник.

Чиновник сказал, что в настоящее время нет конкретных планов визита Нетаниягу в Украину, которая активно лоббирует Иерусалим, чтобы увеличить уровень помощи, включая предоставление оборонительного оружия.

Украина также просит Израиль ускорить поставку гражданской системы раннего предупреждения, которую Иерусалим пообещал поставить вместо противоракетных систем. Находясь в Киеве, Коэн сказал, что доставка системы займет от 3 до 6 месяцев.

Сообщается, что Украина еще не отправила команду в Израиль для обсуждения этого вопроса.

Киев и Запад настаивают на том, чтобы Израиль предоставил элементы своей хваленой системы противоракетной обороны, заявляя, что это может спасти бесчисленное количество жизней от российских ракетных обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

В воскресенье шесть украинцев были убиты в южном городе Херсон, когда ракета попала на оживленную улицу, что подчеркивает безотлагательность запрошенной помощи.

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