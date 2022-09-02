Зеленский ожидает, что Израиль присоединится к санкциям против россии

Накануне состоялся первый разговор между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что ожидает, что Израиль присоединится к международным санкциям, введенным против россии* из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Times of Israel.

У двух стран были несколько непростые отношения с тех пор, как россия вторглась в Украину, поскольку Израиль стремится сбалансировать свои связи между двумя воюющими странами.

Зеленский также призвал Израиль продолжать оказывать помощь Украине.

«Рассчитываю на присоединение Израиля к санкциям в отношении россии и оказание практической помощи Украине в противодействии агрессии российской федерации», — заявил Зеленский в заявлении после звонка.

В офисе Лапида заявили, что он подчеркнул свою поддержку Украины и пожелал Зеленскому счастливого Дня Независимости, который Украина отметила на прошлой неделе.

Лапид также призвал израильтян не посещать Умань во время Рош ха-Шана для ежегодного паломничества к религиозным местам. Официальные лица Израиля неоднократно предостерегали от поездки в этом году, а МИД в четверг заявило, что посещение может представлять «реальный и непосредственный риск для жизни» из-за войны.

Звонок в четверг стал первым разговором между двумя лидерами с тех пор, как Лапид стал премьер-министром. На своем предыдущем посту министра иностранных дел Лапид придерживался более явно проукраинских взглядов, чем его предшественник на посту премьера Нафтали Беннет.

Правительство Лапида отправило крупные партии защитного снаряжения и в июле начало оказывать прямую финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в раздираемой войной стране.

Однако Лапид продолжил политику Беннета, заключающуюся в том, чтобы не предоставлять Украине передовые системы обороны, в том числе «Железный купол», или наступательные вооружения.

Израиль стремится поддерживать связи с россией, которая контролирует воздушное пространство над Сирией и имеет большую еврейскую общину.

В течение нескольких месяцев после российского вторжения в Украину Беннет стремился использовать уникальные отношения Израиля с двумя странами и неоднократно звонил путину и Зеленскому, пытаясь выступить посредником в прекращении огня. В марте он отправился в москву, став первым иностранным лидером, лично встретившимся с путиным с начала вторжения.

Правительство Беннета также создало полевой госпиталь недалеко от Львова, который действовал там в течение шести недель в начале этого года. Израиль также предоставил Украине в апреле партии касок и бронежилетов В то время тогдашний министр иностранных дел Лапид также прямо обвинил россию в военных преступлениях, что на тот момент было самым резким комментарием против москвы со стороны высокопоставленного израильского чиновника.

Несмотря на усилия Израиля сохранить связи с россией, между странами все больше разногласий, поскольку москву раздражает поддержка Израилем Украины.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

Ранее Курсор писал, что МИД Израиля призвал израильтян немедленно покинуть Украину. Со срочным сообщением к израильтянам, которые отправились в преддверии Рош ха-Шана в Умань, официально обратилось министерство иностранных дел.

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