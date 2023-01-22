Зеленский и Джонсон встретились в Киеве: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим премьер-министром Великобритании, членом британского парламента Борисом Джонсоном, который пребывает с визитом в Киеве.

Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что Зеленский отметил активную публичную поддержку Украины со стороны британского политика.

«Я слышал ваши заявления в Давосе, большое спасибо за них. Спасибо за поддержку нашей страны», – сказал президент Украины.

Зеленский и Джонсон обменялись мнениями о практических шагах, которые может предпринять британский политик для того, чтобы помочь Украине в это тяжелое время. В частности, обсуждался вопрос подготовки «саммита мира», который планируется провести с целью реализации формулы мира, которую Зеленский представил лидерам «Группы двадцати» в прошлом году.

«Один из пунктов формулы мира – гарантии безопасности для Украины. … Уверен, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мысль о том, что наше государство должно стать членом Альянса», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!