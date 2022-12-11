Зеленский и Макрон пообщались по телефону после переговоров Эрдогана с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

«Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в обороне и в вопросе энергетической стабильности Украины», — написал Зеленский.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 11 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером россии владимиром путиным*. В ходе разговора обсуждались турецко-российские отношения — в частности, в сфере энергетики. Также на повестке дня были региональные вопросы, включая «зерновой коридор» и борьбу с терроризмом.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что совместными усилиями они обеспечили доставку более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся. Также он заявил, что они могут начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора.

Также турецкий президент выразил искреннее пожелание скорейшего прекращения войны между россией и Украиной.

Ранее Курсор информировал о том, что Украина, США и другие партнеры уже приступили к активной работе над тем, чтобы привлечь россию* к ответственности за ее войну в Украине. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Она убеждена, что высшее руководство государства-агрессора обязательно будет наказано, и это вопрос не только справедливости.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!