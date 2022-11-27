Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — мраком и холодом

Европейские лидеры присоединились к президенту в Киеве, когда страна чтила память жертв голодомора советских времен.

Президент Владимир Зеленский в субботу пообещал, что Украина будет продолжать сопротивляться атакам рф*, в то время как в стране проходила 90-я годовщина Голодомора, от которого пострадали миллионы украинцев при советском главе Иосифе Сталине.

Несколько европейских лидеров приехали в Украину, чтобы пообещать поддержку после нескольких недель ударов рф по энергосистеме Украины, которые привели к массовым отключениям электроэнергии и воды, в то время как температура резко упала с наступлением зимы.

«Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — мраком и холодом», — заявил Зеленский в видео, размещенном в социальных сетях. Но добавил: «Нас не сломить».

По его словам, тем временем — несмотря на войну — Украина отправила на мировой рынок 12 миллионов тонн продовольствия, в том числе 2,5 миллиона тонн в страны, переживающие продовольственный кризис.

Лидеры Бельгии, Литвы и Польши прибыли в Киев в субботу, чтобы почтить память жертв Голодомора 1932–1933 годов, — который Киев расценивает как преднамеренный акт геноцида.

Премьер-министры Польши и Литвы также находились в Украине для переговоров, которые, по сообщениям местных СМИ, могут быть посвящены возможной новой волне миграции из Украины этой зимой.

Prime Minister of Poland Morawiecki — during a visit to Kyiv: "In this war, unleashed by Russia, there can be only one result — either Ukraine will win, or the whole of Europe is lost." Without doubt Europe is already lost pic.twitter.com/cwmN22HaCG — Reivajyp7 (@reivajyp7) November 27, 2022

Пограничная служба Украины заявила, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находился в Киеве и «почтил память жертв Голодомора» на мемориале в украинской столице.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также был там, это его первый визит после вторжения рф.

«Прибыл в Киев, — написал он в Twitter, опубликовав фотографии, на которых он пожимает руку Зеленскому. — После тяжелых бомбежек последних дней мы поддерживаем народ Украины. Более чем когда-либо».

Belgium signed declaration supporting Ukraine’s EU and NATO membership. President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Prime Minister of Belgium Alexander De Croo in Kyiv today. pic.twitter.com/XSddcEmwUx — UkraineWorld (@ukraine_world) November 26, 2022

Бельгия пообещала выделить еще 37,4 млн евро (39 млн долларов) финансовой помощи Украине, сообщило информационное агентство Belga.

Ранее Курсор писал, что в неожиданной смерти белорусского министра МВД видят след ФСБ и подозревают отравление — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!