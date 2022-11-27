Зеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — мраком и холодом

Президент Владимир Зеленский в субботу пообещал, что Украина будет продолжать сопротивляться атакам рф*, в то время как в стране проходила 90-я годовщина Голодомора, от которого пострадали миллионы украинцев при советском главе Иосифе Сталине.
Несколько европейских лидеров приехали в Украину, чтобы пообещать поддержку после нескольких недель ударов рф по энергосистеме Украины, которые привели к массовым отключениям электроэнергии и воды, в то время как температура резко упала с наступлением зимы.
«Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь — мраком и холодом», — заявил Зеленский в видео, размещенном в социальных сетях. Но добавил: «Нас не сломить».
По его словам, тем временем — несмотря на войну — Украина отправила на мировой рынок 12 миллионов тонн продовольствия, в том числе 2,5 миллиона тонн в страны, переживающие продовольственный кризис.
Лидеры Бельгии, Литвы и Польши прибыли в Киев в субботу, чтобы почтить память жертв Голодомора 1932–1933 годов, — который Киев расценивает как преднамеренный акт геноцида.
Премьер-министры Польши и Литвы также находились в Украине для переговоров, которые, по сообщениям местных СМИ, могут быть посвящены возможной новой волне миграции из Украины этой зимой.
Пограничная служба Украины заявила, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находился в Киеве и «почтил память жертв Голодомора» на мемориале в украинской столице.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также был там, это его первый визит после вторжения рф.
«Прибыл в Киев, — написал он в Twitter, опубликовав фотографии, на которых он пожимает руку Зеленскому. — После тяжелых бомбежек последних дней мы поддерживаем народ Украины. Более чем когда-либо».
Бельгия пообещала выделить еще 37,4 млн евро (39 млн долларов) финансовой помощи Украине, сообщило информационное агентство Belga.
Ранее Курсор писал, что в неожиданной смерти белорусского министра МВД видят след ФСБ и подозревают отравление — СМИ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!