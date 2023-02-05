Зеленский лишил гражданства нескольких бывших влиятельных политиков

В список лишенных гражданства вошли чиновники из аппарата бывшего президента Украины, находившегося у власти с 2010 по 2014 год.

Президент Владимир Зеленский в субботу лишил гражданства нескольких бывших влиятельных политиков, что стало последним из шагов по «очистке» страны от пророссийского влияния.

«Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать еще один шаг к защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора», — заявил Зеленский во время своего ночного видеообращения.

Зеленский не назвал имена, но сказал, что у них также есть российское гражданство.

По данным украинских государственных СМИ, в список вошли несколько высокопоставленных политиков из аппарата пророссийского экс-президента Украины Виктора Януковича. Он занимал пост главы страны с 2010 года до своего отстранения от должности в 2014 году.

В список вошли бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший вице-премьер и глава администрации Януковича Андрей Клюев и бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, сообщает РБК-Украина.

Напомним, что Украина лишила ряд людей их украинского гражданства и ввела санкции в отношении сотен российских и белорусских физических и юридических лиц с начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

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