Зеленский лишил кремлевских союзников гражданства: список имен

«Если народные депутаты решат служить не народу Украины, а убийцам, приехавшим в Украину, наши действия будут адекватными», — сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во вторник лишил украинского гражданства четырех политических деятелей, в том числе прокремлевского политика Виктора Медведчука, который был переведен в россию* в прошлом году в рамках сделки по обмену заключенными, сообщает Reuters.

«Я принял решение о выходе из гражданства четырех человек: Андрея Леонидовича Деркача, Тараса Романовича Козака, Рената Равельевича Кузьмина и Виктора Владимировича Медведчука», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.

«Если народные депутаты решат служить не народу Украины, а убийцам, приехавшим в Украину, наши действия будут адекватными», — сказал лидер Украины.

Медведчук, близкий соратник путина, возглавлял запрещенную пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Украине и был обвинен в государственной измене до того, как в сентябре 2022 года был переведен в москву.

Козак и Кузьмин были избраны в украинский парламент как члены партии Медведчука.

США ввели санкции против Козака, владельца трех телеканалов, в январе 2022 года за предполагаемое распространение российской дезинформации после того, как Киев потребовал его ареста по обвинению в государственной измене.

Украина также обвинила Кузьмина в государственной измене.

Деркач, украинский депутат, также находящийся под санкциями Вашингтона, в декабре был обвинен в США в отмывании денег и нарушении санкций.

Его обвинили в том, что он помогал россии вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.