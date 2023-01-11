СМИ сообщили о давлении на Германию со стороны Франции и Польши: в чем причина

«Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков», — заявили в Польше.

Германия сталкивается с давлением со стороны Франции и Польши с целью поставить Украине мощные танки Leopard 2.

POLITICO сообщает: «Поставка современных западных танков, таких как Leopard 2, станет большим стимулом для вооруженных сил Украины, поскольку союзники Киева до сих пор были готовы отправить только старые танки советской эпохи, которые все еще находились на складах стран Восточной Европы, а также другие системы вооружения, такие как гаубицы и средства ПВО».

«Французский чиновник сообщил POLITICO, что Париж закручивает гайки против Германии в надежде добиться от Берлина согласия на отправку танков «Leopard» в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января, когда будет отмечаться 60-летие Елисейского договора о партнерстве между двумя странами», — пишет издание.

Кроме того, «аналогичное давление исходит и от Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи «Leopard» Украине», отмечает издание.

«Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков, таких как танки «Leopard», — заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский по польскому общественному радио.

Ги Верхофштадт, бельгийский депутат Европарламента, призвал ЕС вмешаться, чтобы оказать давление на Германию и заставить ее поставить танки.

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