Зеленский написал для США «список желаний» по оружию — CNN

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он сообщил представителям США о намерении отправить им список вооружения, которое, по его личному мнению, необходимо для ускорения окончания войны с российской федерацией*.
Подробнее об этом информирует CNN.
В ходе встречи с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, Зеленский заявил, что в список вооружений будет включен истребитель F-16, который, по его мнению, необходим для успешного контрнаступления на оккупированные россией украинские территории.
Маккол отметил, что существует широкая двухпартийная поддержка со стороны США, партнеров в НАТО и европейских союзников в поддержке Украины против российской агрессии. Он также добавил, что в ходе встречи они обсудили потребности Украины в победе в войне, а Зеленский предоставит «список желаний» по оружию, которое необходимого Украине для достижения этой цели.
Важно подчеркнуть, что Америка остается главным партнером Украины по предоставлению финансовой и военной помощи, в том числе оборонительной и наступательной техники.
Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой момент войны в Украине ужаснул его больше всего. Украинский лидер высказался также по поводу шансов на переговоры с российским диктатором владимиром путиным.
Напоминаем, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как проходит подготовка к деоккупации Крыма, который был захвачен российской федерацией еще в 2014 году.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!