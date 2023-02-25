Зеленский написал для США «список желаний» по оружию — CNN

Америка была и остается главным поставщиков оружия для Украины в войне с российской федерацией. Джо Байден лично гарантировал Владимиру Зеленскому, что США будет помогать так долго, как это будет необходимым.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он сообщил представителям США о намерении отправить им список вооружения, которое, по его личному мнению, необходимо для ускорения окончания войны с российской федерацией*.

Подробнее об этом информирует CNN.

В ходе встречи с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, Зеленский заявил, что в список вооружений будет включен истребитель F-16, который, по его мнению, необходим для успешного контрнаступления на оккупированные россией украинские территории.

Маккол отметил, что существует широкая двухпартийная поддержка со стороны США, партнеров в НАТО и европейских союзников в поддержке Украины против российской агрессии. Он также добавил, что в ходе встречи они обсудили потребности Украины в победе в войне, а Зеленский предоставит «список желаний» по оружию, которое необходимого Украине для достижения этой цели.

Важно подчеркнуть, что Америка остается главным партнером Украины по предоставлению финансовой и военной помощи, в том числе оборонительной и наступательной техники.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой момент войны в Украине ужаснул его больше всего. Украинский лидер высказался также по поводу шансов на переговоры с российским диктатором владимиром путиным.

Напоминаем, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как проходит подготовка к деоккупации Крыма, который был захвачен российской федерацией еще в 2014 году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!