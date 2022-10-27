Война в Украине: Зеленский назвал самые горячие направления на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Он рассказал, где сейчас идут сложные бои.
Видео Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам главы украинского государства, самая сложная ситуация сейчас в Донецкой области.
«Жесткие бои продолжаются в Донецкой области — Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия в других направлениях» , — сказал Зеленский.
Он напомнил, что сегодня в течение 26 октября воздушная тревога несколько раз объявлялась на большей части территории Украины. ВСУ ликвидировали враждебные цели.
«Есть результаты у Воздушных сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой, — сколько у большинства армий мира просто нет и никогда не будет. Восстановить эти потери россии не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — добавил Зеленский.
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