Война в Украине: Зеленский назвал самые горячие направления на фронте

Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Он рассказал, где сейчас идут сложные бои.

Видео Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы украинского государства, самая сложная ситуация сейчас в Донецкой области.

«Жесткие бои продолжаются в Донецкой области — Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия в других направлениях» , — сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня в течение 26 октября воздушная тревога несколько раз объявлялась на большей части территории Украины. ВСУ ликвидировали враждебные цели.

«Есть результаты у Воздушных сил: сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой, — сколько у большинства армий мира просто нет и никогда не будет. Восстановить эти потери россии не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую ​​постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — добавил Зеленский.

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