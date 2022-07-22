Зеленский назвал условие перемирия с россией

Он предупредил, что прекращение огня только подтолкнет рф к еще большему конфликту и даст москве возможность пополнить запасы и перевооружиться для следующего раунда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с рф* без возвращения утраченных территорий только продлит войну, говорится в его интервью Wall Street Journal в пятницу. Так что перемирия не будет, пока рф не вернет утраченные земли.

Он предупредил, что прекращение огня, позволяющее россии сохранить захваченные после февральского вторжения украинские территории, лишь подтолкнет к еще большему конфликту. Это даст москве возможность пополнить запасы и перевооружиться для следующего раунда.

Зеленский также рассказал о поставленных США реактивных артиллерийских системах высокой мобильности (HIMARS), заявив, что «западные поставки Himars, хотя и имеют существенное значение, намного ниже, чем то, что нужно Украине, чтобы переломить ситуацию».

«Замораживание конфликта с рф означает паузу, которая дает российской федерации передышку для отдыха», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на комментарии Зеленского.

Он сказал: «Общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а затем мы можем договориться о том, что делать и как нам жить в предстоящие века».

«Более насущная потребность — это системы противовоздушной обороны, которые могли бы помешать россии обрушать ракеты большой дальности на мирные города в сотнях миль от линии фронта», — добавил Зеленский.

Еще напомним, что в Кремле ответили, действительно ли путин болен.