Зеленский обратился к Совету Безопасности ООН с новым призывом

Президент Украины призывает к «решительной реакции» на удары российской авиации по жизненно важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду обратился к Совету Безопасности ООН с призывом принять меры, чтобы остановить российские воздушные удары по жизненно важной инфраструктуре, сообщает Reuters.

Его заявление прозвучало после того, как ранее в тот же день рф* обстреляла Украину ракетами, вызвав остановку атомных электростанций и убив мирных жителей в Киеве.

В одном из обстрелов погиб младенец и тяжело ранены врачи, когда российские ракеты попали в украинский родильный дом в Вильнянске под Запорожьем.

«Сегодня всего один день, но мы получили 70 ракет. Это российская формула террора», — сказал Зеленский по видеосвязи в зале совета в Нью-Йорке, добавив, что удары нанесены по больницам, школам, транспортной инфраструктуре и жилым районам.

Он добавил, что Украина ждет «очень твердой реакции» на авиаудары мира в среду.

Зеленский призвал отказать россии в голосовании по любому решению, касающемуся ее действий.

«Мы не можем быть заложниками одного международного террориста, — сказал он. — Россия делает все, чтобы генератор энергии стал более мощным инструментом, чем Устав ООН».

Атаки в среду также привели к тому, что Запорожская АЭС снова была отключена от внешнего энергоснабжения.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского назвали основную цель ракетных ударов рф.