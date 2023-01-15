Зеленский поделился секретом, который поможет победить россию

В Украине война длится почти 11 месяцев, и судя по всему, закончится она нескоро. Но украинцы продолжают усердно бороться за свое право на независимое от россии существование

Украинский лидер Владимир Зеленский много раз говорил, каким он видит окончание войны с россией*. Но президент рф владимир путин не готов идти на условия Зеленского и всего цивилизованного мира, который выступает против войны в Украине.

В субботу, 14 января, россия совершила обстрел мирных городов Украины, в результате которого было прямое попадание ракеты в многоквартирный дом в Днепре. Пострадало большое количество людей, многие погибли, и спасательные работы на месте инцидента продолжаются до сих пор.

Зеленский выступил в обращении к украинской нации и ко всему миру, который выступает за скорейшее прекращение войны. Президент Украины сказал, что есть возможность остановить российский террор и произойдет это на украинской земле, на поле боя. Для этого, по словам Зеленского, украинской армии необходимо больше оружия, и оно находится в большом количестве на складах у партнеров, которые систематически поставляют вооружение Украине.

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Напомним, что Зеленский рассказал про сигнал, свидетельствующий о неудачах рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!