Зеленский поделился секретом, который поможет победить россию

Украинский лидер Владимир Зеленский много раз говорил, каким он видит окончание войны с россией*. Но президент рф владимир путин не готов идти на условия Зеленского и всего цивилизованного мира, который выступает против войны в Украине.
В субботу, 14 января, россия совершила обстрел мирных городов Украины, в результате которого было прямое попадание ракеты в многоквартирный дом в Днепре. Пострадало большое количество людей, многие погибли, и спасательные работы на месте инцидента продолжаются до сих пор.
Зеленский выступил в обращении к украинской нации и ко всему миру, который выступает за скорейшее прекращение войны. Президент Украины сказал, что есть возможность остановить российский террор и произойдет это на украинской земле, на поле боя. Для этого, по словам Зеленского, украинской армии необходимо больше оружия, и оно находится в большом количестве на складах у партнеров, которые систематически поставляют вооружение Украине.
Переглянути цей допис в Instagram
Напомним, что Зеленский рассказал про сигнал, свидетельствующий о неудачах рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!