Зеленский предложил россии начать выводить войска на Рождество

В обращении к G7 президент Украины напомнил, что рождественские праздники — это время, когда «нормальные люди думают о мире, а не об агрессии».

Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и таким образом показать свою способность отказаться от агрессии.

Об этом в понедельник, 12 декабря, в обращении к лидерам стран «Большой семерки» (G7) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев предлагает россии* «осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в москве так часто говорят».

«Впереди праздники, которые отмечают миллиарды людей: Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю россии хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины», — сказал Зеленский.

Он отметил, что если россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий.

«Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Потому что это глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это непременно произойдет. И я не вижу причин, почему россии не сделать бы это сейчас, на Рождество», — добавил глава украинского государства.

Как сообщал Курсор, лидеры стран G7 на совместном онлайн-заседании осудили войну российской федерации против Украины и пообещали, что всех виновные, включая лидера рф владимира путина, будут привлечены к ответственности.

Также Курсор информировал о том, что президент российской федерации владимир путин отменил обширную итоговую пресс-конференцию к Новому году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!