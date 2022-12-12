Лидеры G7 пообещали, что путин и все причастные к войне в Украине будут привлечены к ответственности

По словам глав государств-членов «Большой семерки», неизбирательные нападения, а также нападения на гражданское население и гражданские объекты являются военным преступлением.

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на совместном онлайн-заседании осудили войну российской федерации* против Украины и пообещали, что всех виновные, включая лидера рф владимира путина, будут привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США по итогам встречи.

«В этом году перед лицом незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны россии против Украины мы как никогда тесно сплотились вместе, вместе с Украиной и в неослабевающей приверженности нашим общим ценностям, основанным на правилах многостороннего порядка и международного сотрудничества», – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили свою неизменную поддержку и непоколебимую солидарность с Украиной и осудили «продолжающиеся бесчеловечные и жестокие атаки россии на важнейшие объекты инфраструктуры, особенно на объекты энергетики и водоснабжения».

«Напоминаем, что неизбирательные нападения, а также нападения на гражданское население и гражданские объекты являются военным преступлением. Мы также осуждаем тех, кто поддерживает незаконную войну», – отметили лидеры G7.

В заявлении также отмечается, что страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру, а также подготовиться к зиме.

«Наша цель состоит в том, чтобы россии в конечном итоге пришлось заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны. Военные преступления и другие злодеяния не должны оставаться безнаказанными. Мы привлечем президента путина и всех виновных к ответственности в соответствии с международным правом», – говорится в заявлении лидеров G7.

Как информировал Курсор, президент российской федерации владимир путин отменил обширную итоговую пресс-конференцию к Новому году.

Также Курсор сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!