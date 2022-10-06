Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по россии

По словам президента Украины, международное сообщество и страны-члены Североатлантического альянса должны пересмотреть возможности применения своего давления.

Международное сообщество и страны-члены Североатлантического альянса должны предусмотреть превентивное применение ядерного оружия в случае риска применения россией* этого вида вооружения.

Об этом в четверг, 6 октября, во время интервью Институту Лоуи в Австралии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, НАТО должно сделать невозможным использование россией ядерного оружия.

«Еще раз обращаюсь к международному сообществу: как это было до 24 февраля? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот, ждать ядерных ударов от россии, чтобы потом сказать: «Ах, ты так? Ну, вот держи от нас», — сказал Зеленский.

Он убежден, что НАТО необходимо «пересмотреть (возможности) применения своего давления».

Как сообщал Курсор, 30 сентября Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Соответствующий документ вместе с Владимиром Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина подает заявку, чтобы «сделать это де-юре».

«По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — сказал президент Украины.

Ранее Курсор информировал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.