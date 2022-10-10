Зеленский выпустил обращение после ракетных ударов по Украине – что он сказал

Украинский лидер утверждает, что все поврежденные армия *рф объекты будут восстановлены. Также он заявил, что из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты, а среди 24 беспилотников – сбито 13.

«И даже после этого каждые десять минут имею сообщение о сбитии иранских «шахидов». Поэтому соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность еще не существует. Но мы – боремся. Я благодарю наши Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые были задействованы сегодня!», – сказал Зеленский.

По словам президента, «Украину невозможно запугать, только еще больше соединить».

«Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное. Верьте в себя, в Украину, в Вооруженные Силы Украины и в нашу победу! Слава Украине!», – добавил украинский лидер.

Вот полное обращение Зеленского:

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине. По его словам, агрессия рф вновь продемонстрировала «всю жестокость незаконной войны путина против украинского народа».

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность, начал блокировать москву и задерживать солдат, которые считаются угрозой безопасности россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!