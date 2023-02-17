Лидер Китая выступит с речью в годовщину вторжения россии в Украину

На следующей неделе будет годовщина начала войны в Украине, развязанной россией*.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который ссылается на слова главного дипломата Китая Ван И, в годовщину полномасштабной войны россий против Украины китайский лидер Си Цзиньпин намерен выступить с «мирной речью».

Об этом сообщает Sky News.

СМИ отмечают, что с начала войны россии в Украине власти Китая придерживаются своей политики и пытаются балансировать между отношениями с Западом и тихой поддержкой кремля.

Си Цзиньпин не дал разрешения на продажу оружия россии. Китай также непосредственно не участвует в войне, пытаясь сохранить доступ старны к мировому рынку.

Однако, как говорится в статье, власти Китая координируют свои действия с москвой на дипломатическом уровне и используют появившиеся преимущества от скидок на российскую нефть.

Ранее Курсор писал, что российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам. По словам политика, его это «вполне устраивает».

Кроме этого, в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!