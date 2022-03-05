Зеленский раскритиковал НАТО за отказ о введении бесполетной зоны над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной на фоне продолжающегося вторжения России в его страну.

Зеленский заявил, что НАТО дало «зеленый свет» на дальнейшие бомбардировки украинских городов, отклонив его просьбы о бесполетной зоне в речи, произнесенной в пятницу вечером.

Президент заявил, что не согласен с оценкой НАТО о том, что бесполетная зона может привести к эскалации конфликта и конфронтации между Россией и военным альянсом, заявив, что этот аргумент свидетельствует о «самовнушении тех, кто слаб, недооценен».

«Все люди, которые будут умирать, начиная с этого дня, тоже будут умирать из-за вас. Из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности», — сказал Зеленский.

«Это тот НАТО, которого мы хотели? Это тот альянс, который вы строили?» добавил он.

«Вы не сможете откупиться от нас литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее», — сказал Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь Энтони Блинкен исключили введение бесполетной зоны над Украиной в пятницу.

«Курсор» писал о том, что Россия сорвала режим тишины, а потому эвакуация из осажденных городов откладывается.

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