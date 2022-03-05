Россия сорвала режим тишины, а потому эвакуация из осажденных городов откладывается

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления. На этот раз они открыли огонь, закрыв гуманитарный коридор, о котором ранее договорились обе стороны конфликта.

Согласно сообщению Мариупольской городской Рады, военные РФ возобновили обстрел жилых городов. Поэтому эвакуация населения по гуманитарному коридору, который был организован с согласия обеих сторон конфликта, откладывается.

В сообщении попросили всех жителей города разойтись по убежищам. Дополнительная информация об эвакуации появится в дальнейшем.

Сейчас украинская сторона начала переговоры с РФ о том, чтобы снова установить режим тишины.

Ранее Курсор сообщал, что украинцы пытаются прогнать российских захватчиков из своих городов.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что российские военные обстреляли британских журналистов.

Еще напомним, что глава Минобороны Украины заявил, что российских войск заканчиваются ресурсы.

МИД Израиля передал гуманитарную помощь Украине.

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