Зеленский рассказал, кто должен ликвидировать путина

В день годовщины российского вторжения в Украину на украинском телеканале вышел документальный фильм о войне, в котором президент Украины Владимир Зеленский ответил на весьма необычные вопросы.

По мнению украинского лидера, режиму кремлевского диктатора владимира* путина рано или поздно придет конец. Есть вероятность, что президента страны-агрессора устранят другие «хищники» внутри РФ.

Подробнее об этом говорится в фильме «Год», который снял украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров. Документальная лента транслировалась 24 февраля в эфире телемарафона, а потом была опубликована на YouTube.

Журналист в ходе интервью с президентом вспомнил, как у некоторых украинцев в начале полномасштабной войны были какие-то надежды на протесты внутри российской федерации, но все просьбы украинцев не были услышаны друзьями и родственниками из рф.

Зеленский также отметил, что обращения к россиянам бесполезны, так как они не слышат и не реагируют на них. Однако он считает, что внутри россии когда-нибудь появится осознание того, что нынешний кремлевский режим не является вечным, и возможно, другие силы внутри рф окажутся способными устранить путина. Зеленский выразил уверенность в том, что в будущем появится причина для такого действия, возможно, при помощи слов и действий людей, которые находятся за пределами России.

«Точно будет момент, когда будет чувствоваться хрупкость режима Путина внутри государства. Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно. Но им потребуется причина для себя. Они вспомнят слова Комарова, Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу», – поделился размышлениями Зеленский.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой момент войны в Украине ужаснул его больше всего.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!