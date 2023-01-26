Зеленский рассказал о захвате российских территорий

Война на территории Украины забрала жизнь многих людей, и пока окончания не предвидится. В прифронтовых регионах жизнь очень непростая, а в мирной части страны украинцы всегда находятся в ожидании «воздушной тревоги». Таковы реалии в самом большом европейском государствуя.
Недавно, президент Украины Владимир Зеленский ответил на самым популярный вопрос, касательно планов по захвату территории россии*.
Подробнее об этом информирует издание Sky News.
Владимир Зеленский подчеркнул, что территория российской федерации не имеет никакой ценности для Украины. Для президента главным приоритетом являются люди — народ Украины. И любая война, в том числе российско-украинская, это потеря людей, не только военных, но и мирных граждан. А потому Зеленский отметил, что для ВСУ главное — прекратить войну, выгнать российских оккупантов с территории Украины, вернуть территории государства в границах 1991 года.
Более того, Владимир Зеленский пообещал, что война вскоре закончится, и закончится тем, что оккупанты покинут и оставят в покое то, что им не принадлежит. Также глава украинского государства подчеркнул, что военные действия не ведутся и не будут вестись на территории российской федерации, поскольку Украина в этом не заинтересована, ей не нужны чужие территории, а только те, которые были закреплены за страной на момент обретения независимости.
Ранее «Курсор» информировал, что в сети показали в прямом эфире реакцию президента Владимира Зеленского на получение танков Leopard Украине.
Напомним, что Зеленский рассказал, готов ли встретиться с главой кремля. Глава украинского государства достаточно жестко прошелся по личности путина и подтвердил подозрения многих касательно того, жив путин либо нет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!