Зеленский рассказал о захвате российских территорий

Президент Украины ответил на популярный вопрос, который сегодня волнует не столько весь остальной мир, сколько россиян в россии.

Война на территории Украины забрала жизнь многих людей, и пока окончания не предвидится. В прифронтовых регионах жизнь очень непростая, а в мирной части страны украинцы всегда находятся в ожидании «воздушной тревоги». Таковы реалии в самом большом европейском государствуя.

Недавно, президент Украины Владимир Зеленский ответил на самым популярный вопрос, касательно планов по захвату территории россии*.