«Танковый скандал»: Зеленский публично раскритиковал Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нерешительность Германии по поводу поставок Киеву своих современных танков «Леопард».

Вчера в СМИ появилась информация, что Шольц предоставит их только в том случае, если США также предложат свои танки «Абрамс».

«Бывают моменты, когда мы не должны колебаться. Когда кто-то говорит: «Я дам танки, если кто-то еще тоже поделится танками, — сказал Зеленский аудитории в Давосе по видеосвязи, — я не думаю, что это правильная стратегия».

Он также подтвердил свое намерение вернуть Крым, который был аннексирован россией* в 2014 году, и призвал своих западных партнеров предоставить ему больше оружия.



«Наша цель — освободить все наши территории, — сказал он по-украински. — Крым — это наша земля, наша территория, наше море и наши горы. Дайте нам свое оружие, и мы вернем нашу землю».

Западные союзники Украины и поставщики оружия встретятся в пятницу на американской базе Рамштайн в Германии.

«Нам нужна вся сила, которая есть, потому что мы боремся против тирании, — сказал он, добавив: — Мы не можем делать это только с мотивацией и моральным духом».

Он сравнил оружие с «вакциной против российской тирании».

На вопрос о боевых действиях на передовой он сказал, что «застоя нет», но зимой наблюдается «замедление».

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«Танковый скандал»: еще одна страна оказывает давление на Шольца.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.