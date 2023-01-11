Зеленский сделал заявление о Третьей мировой войне в ходе церемонии вручения Золотого глобуса

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на 80-й церемонии вручения «Золотого глобуса», чтобы поделиться посланием. Лидер сказал, что его страна планирует остановить рф*, что, по его словам, предотвратит Третью мировую войну.

«Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов… Это не трилогия», — отметил Зеленский, добавив, что надеется, что «свободный» мир поддержит Киев.

Комментарии президента прозвучали вскоре после того, как он заявил, что рф собирает силы для новой эскалации.

Так, в своем обращении для нации Зеленский заявил, что у «свободного мира» есть все необходимое, чтобы помочь Украине против рф, подчеркнув важность прекращения годичной войны.

«Это еще важнее сейчас, когда рф собирает силы для очередной эскалации, — заявил Зеленский, предупредив о ситуации на поле боя, в частности в Донецкой области. — Вместе с нашими партнерами мы должны сделать и делаем все, чтобы дать понять хозяевам россии, что никакая эскалация им не поможет».

Зеленский сказал, что он передал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что для ЕС важно сохранить непоколебимую поддержку Киева. «И именно поэтому финансовая поддержка была одной из главных тем моего разговора с Шарлем Мишелем», — заключил он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.