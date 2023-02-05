Зеленский сообщил об «очень сложной» ситуации на восточных фронтах

«Оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломать нашу оборону», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии фронта на востоке страны обостряется, и россия* бросает в бой все больше и больше войск.

Кремль пытается добиться значительной победы на поле боя после нескольких месяцев неудач. Так, российские войска пытаются захватить город Бахмут и сражаются за контроль над близлежащим основным путем снабжения украинских войск.

Российские войска также пытаются захватить угледобывающий город Угледар, примерно в 120 км к юго-западу от Бахмута, в восточной части Донецка.

«Мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте тяжелая, и она становится все более жесткой, и это время снова пришло… Оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломать нашу оборону», — сказал Зеленский в своем ночном обращении.

«Сейчас очень тяжело на Бахмутском, Угледарском, Лиманском и других направлениях», — продолжил он.

Ранее в тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что попытки россии прорвать оборону в Бахмуте и Лимане потерпели неудачу.

Лиман, расположенный к северу от Бахмута, был освобожден украинскими войсками в октябре.

«На этой неделе российские оккупационные силы бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, а также развернули мощное наступление на лиманском направлении, — сказала Маляр. — Но благодаря стойкости наших солдат это им не удалось».

В пятницу Зеленский пообещал, что его войска будут сражаться за Бахмут «до тех пор, пока мы можем», но ситуация там становится все более тяжелой для украинских сил.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины ежедневно сообщает о многочисленных боевых столкновениях в этом районе, а московские военные блогеры заявляют о ряде неподтвержденных успехов россии на линии фронта.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.