В кремле отреагировали на новый скандал вокруг подрыва газопроводов «Северный поток»

Вчера немецкая прокуратура подтвердила, что следователи обыскали судно, которое могло быть использовано для взрывов.

Кремль заявил в четверг, что сомневается в том, что атаки на газопроводы «Северный поток» могли быть осуществлены без государственной поддержки. Заявление прозвучало после того как New York Times сообщила, что ответственность за взрывы могла нести проукраинская неправительственная группа.

Агентство Reuters сообщает, что пресс-секретарь кремля дмитрий песков* сказал, что крайне важно установить, кто стоит за атаками, которые привели к разрыву многомиллиардных трубопроводов в сентябре прошлого года. Он добавил, что непостижимо, что россия может взорвать собственную инфраструктуру.

Вчера немецкая прокуратура подтвердила, что следователи обыскали судно, которое могло быть использовано для взрывов.

Пресс-секретарь кремля также заявил сегодня, что в настоящее время у президента россии владимира путина нет планов обсуждать продление Черноморской зерновой инициативы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Сделка была заключена при посредничестве ООН и Турции летом 2022 года, срок ее действия истекает 18 марта.

Во время визита в Киев Гутерриш подчеркнул важность сделки, которая позволила Украине экспортировать 26 млн тонн зерна в 2022 году, несмотря на продолжающуюся войну.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.