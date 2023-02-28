Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: подробности

По словам президента Украины, для Киева важно, «чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом в Киеве.

Об этом глава Украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

«С первого дня полномасштабного вторжения россии* наше государство чувствует поддержку со стороны Международного уголовного суда. Во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом сказал, что ужасные преступления, которые совершили на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными. Виновные в них должны быть привлечены к ответственности», — написал Зеленский.

Он отметил, что для Украины «важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия».

«Это означает, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически», — добавил Зеленский.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.