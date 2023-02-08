Зеленский встретился с Сунаком: СМИ назвали страну, которую он посетит следующей

В рамках своего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, ключевая тема беседы – оборонное сотрудничество. Зеленский проинформировал Сунака о ситуации на фронте и о потребностях ВСУ в вооружении и военной технике.

Он сказал, что Украина нуждается в необходимом оружии от союзников, чтобы остановить наступление рф и освободить все временно оккупированные украинские территории. Дополнительно Зеленский поблагодарил британский народ и отдельно премьер-министра Соединённого Королевства за то, что они прикладывают усилия для укрепления обороноспособности Украины, оказывают гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабного вторжения и поддерживают украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за путинской агрессии.

«Великобритания одним из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и Премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию», – написал Зеленский.

Помимо этого украинский лидер выступил в парламенте Великобритании, где его встретили бурными овациями. Во время выхода за трибуну перед парламентариями он сказал:

«Я стою перед вами от имени храбрых»

Он поблагодарил парламент и лично экс-премьера Бориса Джонсона за оказанную помощь. По его словам, Великобритания протянула «руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать».

Также Зеленский попросил самолёты для ВСУ.

«В Британии король — летчик ВВС, а в Украине сегодня каждый лётчик ВВС — король. Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всем вам, заранее, за мощные английские самолеты», – сказал он и передал спикеру парламента шлем украинского лётчика с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её».



Сегодняшним вечером, как пишут СМИ, Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном.

Также «Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!