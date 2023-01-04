Зеленский выступил с предупреждением о новом наступлении россии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник повторил предупреждения о том, что россия* намерена начать крупное наступление, чтобы улучшить свое положение.

«Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева россии бросят все силы, что у них остались, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться переломить ход войны и хотя бы отсрочить свое поражение», — заявил Зеленский в видеообращении.

«Мы должны сорвать этот российский сценарий. Мы готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна потерпеть неудачу», — продолжил он.

Напомним также, что сегодня министерство обороны россии назвало незаконное использование мобильных телефонов ее солдатами в Макеевке причиной смертельного ракетного удара по казарме, в результате которого, по словам минобороны рф, погибло 89 военнослужащих.

Вчера москва сообщала, что в ходе удара погибли 63 российских солдата.

Реакция министерства и обновленные данные о погибших последовали на фоне растущего гнева некоторых российских комментаторов, которые усомнились во вчерашнем заявлении минобороны и обвинили руководство оккупантов в нерешительной кампании в Украине.

Большая часть гнева в социальных сетях была направлена ​​на военачальников, а не на президента россии путина, который публично не прокомментировал атаку, ставшую еще одним ударом после крупных отступлений на поле боя в последние месяцы.

Министерство обороны россии заявило, что четыре украинские ракеты попали во временные российские казармы в профессиональном колледже в Макеевке, городе-побратиме оккупированного россией областного центра Донецка на востоке Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.