Зеленский выступил в Конгрессе США: важные детали из речи президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на совместном заседании Конгресса в среду вечером, где поблагодарил законодателей за их неизменную поддержку и призвал предоставить его стране средства, чтобы добраться до «поворотного момента» войны. Он также раскритиковал Иран за предоставление россии* смертоносных беспилотников и заверил Конгресс, что Украина «никогда не сдастся».

Он начал свое выступление, сказав, что для него большая честь выступать перед американской общественностью в Конгрессе США. «Несмотря ни на что и на мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и здорова», — сказал Зеленский под аплодисменты американских законодателей.

«Российская тирания потеряла над нами контроль и больше никогда не будет влиять на наши умы, — сказал он. — У россиян появится шанс стать свободными только тогда, когда они мысленно победят кремль».

«Да, битва продолжается, и мы должны победить кремль на поле боя, — продолжил Зеленский. — Это битва не только за территорию; битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любой другой нации, которую россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки».

Он сказал, что две страны являются «союзниками в этой битве» и что «следующий год станет поворотным моментом» в войне. «Я знаю это, — сказал он. — Точка, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы, свободы людей, отстаивающих свои ценности».

«У них гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас. Но наши силы обороны стоят, и мы все ими гордимся», — сказал Зеленский. Он назвал российскую военную тактику «примитивной», заявив, что они «сжигают и уничтожают все, что видят», и «отправляют каторжников на войну».

«Они бросили все против нас, — добавил Зеленский, — [но] Украина держит свои позиции и никогда не сдастся».

Он обратился напрямую к членам обеих палат и сказал: «Ваша поддержка имеет решающее значение. Не просто выстоять в такой борьбе, а добраться до поворотного момента. Чтобы победить на поле боя. У нас есть артиллерия. Да, спасибо. Но достаточно ли этого? Честно говоря, не совсем. Если ваши патриоты остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам работать в полную силу, чтобы защитить нашу свободу».

Зеленский также резко раскритиковал участие Ирана в войне и отметил, что иранские смертоносные беспилотники отправляются в россию сотнями, что «стало угрозой для нашей критической инфраструктуры».

«Вот так один террорист нашел другого, — сказал он. — Это всего лишь вопрос времени, когда они нанесут удар по другим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать».

Он также обратился к США за продолжением помощи Украине и сказал, что это инвестиции в глобальную безопасность.

«Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас, — сказал он. — Уверяю вас, что украинские солдаты сами могут в совершенстве управлять американскими танками и самолетами. Финансовая помощь также крайне важна, и я хотел бы вас очень поблагодарить. Ваши деньги не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которыми мы занимаемся самым ответственным образом».

Он также подтвердил важность двухпартийной поддержки его страны. «Каждый из вас может помочь в реализации, чтобы лидерство Америки оставалось прочным, двухпалатным и двухпартийным», — сказал Зеленский.

Напомним, что спустя десять месяцев после российского вторжения в Украину Зеленский приземлился в столице США на историческую встречу с президентом США Джо Байденом. Это была его первая поездка за пределы своей страны с начала войны в феврале.

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