В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов — пострадали 30 человек

Землетрясение затронуло в общей сложности 26 797 человек в четырех поселках городского типа, при этом в безопасные районы были переселены 6 848 человек из 1 546 домохозяйств, чьи дома были повреждены стихией.

30 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 5.5, которое произошло в провинции Юньнань на Юго-Западе Китая, в воскресенье, 15:02 по местному времени, сообщили местные власти.

По данным местного правительства, все пострадавшие проходят лечение в больницах и находятся под медицинским наблюдением, угрожающих жизни травм у них нет.

Электроснабжение, транспортное сообщение и связь в районах, пострадавших от землетрясения, в значительной степени восстановлены.

Тем временем несколько тысяч палаток, комплектов спальных принадлежностей, складных кроватей и пледов были доставлены нуждающимся в пострадавших районах.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Tesla раскритиковали за открытие выставочного зала в Синьцзяне, несмотря на нарушения прав человека.

Илон Маск и Тесла должны учитывать права человека в китайском регионе, иначе они рискуют оказаться соучастниками, считает Human Rights Watch.

Кроме того, стало известно о том, что ученые предсказывают увеличение количества ураганов из-за изменения климата.

Согласно данным нового исследования Йельского университета «будущие ураганы будут распространяться по большей части территорий Земли» в том числе будут мигрировать в более густонаселенные районы.

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