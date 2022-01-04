В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов — пострадали 30 человек

30 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 5.5, которое произошло в провинции Юньнань на Юго-Западе Китая, в воскресенье, 15:02 по местному времени, сообщили местные власти.
По данным местного правительства, все пострадавшие проходят лечение в больницах и находятся под медицинским наблюдением, угрожающих жизни травм у них нет.
Электроснабжение, транспортное сообщение и связь в районах, пострадавших от землетрясения, в значительной степени восстановлены.
Тем временем несколько тысяч палаток, комплектов спальных принадлежностей, складных кроватей и пледов были доставлены нуждающимся в пострадавших районах.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Tesla раскритиковали за открытие выставочного зала в Синьцзяне, несмотря на нарушения прав человека.
Илон Маск и Тесла должны учитывать права человека в китайском регионе, иначе они рискуют оказаться соучастниками, считает Human Rights Watch.
Кроме того, стало известно о том, что ученые предсказывают увеличение количества ураганов из-за изменения климата.
Согласно данным нового исследования Йельского университета «будущие ураганы будут распространяться по большей части территорий Земли» в том числе будут мигрировать в более густонаселенные районы.
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