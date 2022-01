Землетрясение в Китае обвалило часть Великой стены

Землетрясение произошло в полночь в субботу в провинции Цинхай, что привело к разрушениям и пострадавшим.

Об этом сообщает Global Times.

Есть информация о 9 пострадавших, к счастью, погибших нет.

Major #earthquake hits #Qinghai with M6.9 (according to #China Earthquake Networks Centre), M6.6 (#USGS). Its epicenter was located about 111 km SW of #Jinchang at a depth of 10 km. Aftershock followed about 25 min later with M5.1 #Xining #GlobalCrisis #ClimateCrisis #quake pic.twitter.com/EAywMFbrw8

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) January 7, 2022