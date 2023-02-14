Землетрясения в Турции: Эрдоган назвал новое количество погибших и раненых

Турецкий лидер заявил, что его страна переживает одно из величайших стихийных бедствий в истории человечества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясений увеличилось до 35 тысяч человек.

Об этом сообщает Anadolu.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», – заявил он.

Чуть ранее Эрдоган сказал, что Турция благодарна всем странам за помощь, которую они оказали в поисково-спасательных работах и ​​усилиях по оказанию помощи. В видеообращении, направленном на Всемирный правительственный саммит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, он заявил, что спасатели вытащили более 8000 человек живыми из-под обломков землетрясения.

По его словам, более 81 000 человек, пострадавших в результате землетрясений, были выписаны из больниц.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить все дружественные и братские страны, которые день и ночь собирали помощь для нашего народа, поддерживали наши поисково-спасательные работы своими командами и не забывали нас в своих молитвах. Турция, которая переживает одно из величайших стихийных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества, никогда не забудет дружбу, которую вы проявили в этот темный день», – сказал он.

Эрдоган добавил, что землетрясение продемонстрировало важность международной солидарности. По его словам, глобальную систему окружают кризисы, но «более справедливый мир возможен».

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Коэн встретился с Эрдоганом.

Также «Курсор» сообщал, что в Турции снесут целый город, разрушенный землетрясением.